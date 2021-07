Katrina Lehis seisab malbelt naeratava, kuid kindla ja võitlusvalmina Eesti vehklemisdraama keskmes. Kes on see sihvakas sporditalent, Euroopa meistrivõistluste värske kullaomanik, kes vehklemisliidu äsjase otsusega Eesti koondise ridades MMile sõidab? Arter käis Katrinal külas ja avastas tema puhul terve hulga trumpe, mida rahulikud maneerid sugugi ei reeda.

Katrina Lehise nimi tasub spordivõhikutelgi kõrva taha panna – selle noore vehkleja tase on lihtsalt nii kõrge, et särab ka maailma areenil. Kuid talendi tee tippu pole kulgenud sugugi takistusteta.

Katrina pääseb maailmameistrivõistlustele, varasem koondislane Erika Kirpu jääb napilt joone alla. Selge see, et kired lõõmavad. Kuid need on õnnelikud mured! Enamiku alade puhul pole meil maailma tasemel kedagi välja panna, naisvehklejatel on aga medalilootusi rohkem, kui rajale mahuks. Terav sisemine konkurents kihutab parimaid aina kõrgemale. Nii jõudsime erakordsesse olukorda, kus viimastel Euroopa meistrivõistlustel võtsid Eesti epeenaised individuaalselt kõik kolm pjedestaalikohta ja lisaks naiskondliku pronksi. Praegu pole meil kõrvale panna ainsatki teist spordiala, milles oleksime nii kõvad.