Tokyo olümpia korraldajad sattusid jälle seksismiskandaali

Tema vastutusalasse kuulus nii ava- kui ka lõputseremoonia ülesehitus. Sasaki ettepanekutest üks tekitas tekitas aga nii suure pahameeletormi, et ta oli sunnitud ameti maha panema. Nimelt leidis ta, et Jaapani pluss-suuruse modell ja meelelahutaja Naomi Watanabe võiks etendada «Olümpiasiga».

Watanabe on 9,3 miljoni jälgijaga Jaapani mõjukaim Instagrami kasutaja. Kõnealust juhtumit ta kommenteerida ei soovinud, ent on öelnud 2018. aastal: «Tahan, et mind hinnataks inimese, mitte väljanägemise põhjal. Lisaks ei tohiks olla vahet, kas olen mees või naine.»

Tegemist pole sugugi esimese Tokyo olümpiamängude korralduskomitee ämbriga. Veebruaris astus tagasi suurvõistluste korralduskomitee juht Yoshiro Mori, kes tegi naiste kohta seksistliku kommentaari. «Direktorite nõukogu kohtumised, kus viibib palju naisi, võtavad palju aega. Kui suurendada naissoost juhtliikmete arvu ja kui nende kõneaeg ei ole mingil määral piiratud, on neil raskusi jutu lõpetamisega, mis on tüütu. Naised on visad. Kui üks neist tõstab käe, arvavad teised, et nad peavad ka sõna võtma. Sellepärast kõik räägivadki,» leidis Mori.