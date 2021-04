Euroopa kergejõustikutähed jäävad olümpialt eemale, kui nad ei saa koroonavaktsiini

Sportlaste isa ja treeneri Gjerdi sõnul ei tunne nad koroonavaktsiinita reisides end just kõige mugavamalt. «Tunneme skepsist, kui peaksime olema Jaapanis kolm-neli nädalat koos paljude inimestega, kes pole vaktsineeritud,» ütles norralane väljaandele VG.

Tokyo suveolümpia pidi toimuma eelmisel suvel, kuid koroonapandeemia tõttu lükati spordipidu käesolevasse aastasse. Mängud peaksid toimuma 23. juulist 8. augustini, kuigi kõlakad jätkuvad, et pandeemia valguses jääb olümpia sootuks ära.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK on öelnud, et Tokyo mängudele jõudnud sportlased ei pea end vaktsineerima. Tõsi, kui vaktsineerimine on võimalik, siis ROK seda ka soovitab.

Märtsi keskel teatas ROK, et olümpiasportlastel on võimalik saada tasuta Hiina vaktsiini, kuid see pole Norras heakskiidetud, mistõttu Ingebrigtsenid seda ei soovi.

Muide, Norras on arutletud selle üle, kas olümpiasportlased peaksid saama eelisjärjekorras vaktsiini või mitte. Hiljuti teatati aga, et atleedid ei hüppa järjekorras esimeste hulka.

Vaktsineerimine on Norras kulgenud üsna vaevaliselt ning kui veel paar kuud tagasi oli Gjert Ingebrigtsen kindel, et tema pojad saavad süsti varakult, siis nüüd ta enam nõnda optimistlik pole. Treeneri sõnul ei taha nad vaktsiini veidi enne Tokyot, sest nii on tõenäolisem, et võimalikud kõrvalnähud võivad meeste sooritusi halvata.