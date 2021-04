Esimene suurem riik jätab olümpiamängud koroonaohu tõttu vahele

Alates 1972. aastast on Põhja-Korea võitnud suveolümpiamängudelt 54 medalit, millest 16 on kuldsed. Kõige rohkem medaleid on Põhja-Koreale toonud tõstjad (17), kellele järgnevad maadlejad (10), poksijad (8) ja judokad (8).