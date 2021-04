Ameerika Ühendriigid teatasid teisipäeval, et tahavad arutada oma liitlastega üleskutseid boikoteerida Pekingi olümpiamänge seoses kasvava survega eirata 2022. aasta taliolümpiat inimõiguste olukorra pärast Xinjiangis. Nüüd on välisministeerium need kuuldused ümber lükanud.