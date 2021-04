«Me tegime täiesti väärika pakkumise. Eelmise aasta jooksul kestsid läbirääkimised päris pikka aega, aga kui makstakse üle, siis otsus oli selline. Meil ei ole mingit mõtet maksumaksja rahaga hindu taevasse ajada,» ütles Roose.

«Väikese kahetsusega lepime olukorraga. Loomulikult me tooks olümpia hea meelega rahvani, nagu me tegime paljud aastad. Aga loodame, et erameedia on ka saanud kogemusi juurde ja nende teleülekanded lähevad ka aasta-aastalt paremaks.»

Juhatuse esimees meenutas, et veel aasta tagasi tuli erameediast signaale, et olümpia on ikkagi liiga kallis, mittetasuv ja keeruline projekt. «Isegi käidi ju ministri juures, et ERRile antaks lisaraha, et edasilükatud Tokyo kuidagimoodi ära näidata. Ilmselt siis midagi on ikkagi muutunud, mida mina ei oska kommenteerida.»

Ta tõi välja, et Pekingi ja Pariisi olümpia ülekandeõiguste pakkumised olid kinnised ning toonitas, et ERRil on suurte spordiüritustega üldse keeruline reklaamiraha kasutatavate erakanalitega konkureerida. «Me oleme suhteliselt avatud, aga teised mängivad malet hoopis teiste reeglitega. Ühed malendid käivad igas suunas, aga meie käime reeglipäraselt. Mõnikord võidame, aga üsna keeruliselt,» näitlikustas Roose.

Alates 2014. aasta Sotši mängudest said olümpia teleõigustele näpud taha erakanalid ning viimati oli olümpia ERRi eetris 2016. aastal Rio de Janeiros. Roose oli arvestanud, et kuus aastat kestnud perioodi jooksul olid TV3 ja Kanal 2 saanud asja ära proovida ning jõudnud tõdemusele, et olümpiamängud ei sobi erameedia programmi.