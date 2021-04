SÄRAV OLÜMPIAHETK ⟩ Kuidas end keskpäraseks sportlaseks pidav Jaan Talts olümpiavõitjaks tuli

Jaan Talts on maailma üks kõigi aegade edukamaid tõstjaid, kahekordne maailmameister ja neljakordne Euroopa meister, püstitas oma karjääri jooksul üle 40 maailmarekordi.

Talts jääb Taltsiks ka oma edukale karjäärile tagasi vaadates öeldes, et vaatamata oma tiitlivõitudele oli ta siiski keskpärane sportlane. «Ütleme ausalt, selliseid sportlasi on maailmas tuhandeid», sõnas Talts. Ta on meie spordiloos Alfred Neulandi järel teine tõstmise olümpiavõitjaks kroonitud eestlane.