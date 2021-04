Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) andis selgelt mõista, et sel suvel toimuvatel Tokyo mängudel pole kohta poliitilisele, usulisele ja rassilisele propagandale. Trekirattur Callum Skinner on veendunud, et ROK ei saa neil keelata rassismi vastu meelt avaldada.