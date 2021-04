Kuigi hetkel kehtestati Jaapanis kolmandat korda eriolukord, siis see on peamiselt tingitud sellest, et saareriigis on algamas peamine puhkuste hooaeg ja sellega seoses soovitakse piirata inimestevahelisi kontakte.

«Mis puudutab olümpiamänge, siis linnapildis on endiselt olümpiatemaatika ja -sümboolika tänavatel olemas ja napilt kolme kuu pärast peaksid need toimuma,» sõnas Kangro. «Kui nakatumistest rääkida, siis need numbrid on viimastel nädalatel olnud tõusuteel, aga tuleb arvestada, et Jaapan on 100 korda suurem kui Eesti. Kui need numbrid panna konteksti, siis tegelikult on seis parem kui Eestis,» lisas ta.

«Momendil on valitsus koos olümpiakomiteega pidevalt kinnitanud, et olümpiamängud toimuvad. Jätkuvalt on lahtine see küsimus, kas need toimuvad pealtvaatajatega või ilma. Juba varem on tehtud otsus, et sel aastal ei saa osaleda välismaa fännid. Lõplik otsus, kui palju Kaapani pealtvaatajaid saab, toimub juuni lõpus,» rääkis vanemnõunik.