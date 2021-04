KUULA ⟩ Selgus, mis pala vahetab olümpiatel välja Venemaa hümni

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on otsustanud, et Venemaa hümni ei mängita 2021. aasta ja 2022. aasta olümpiamängudel, mis peetakse vastavalt Tokyos ja Pekingis.

Venemaa olümpiakomitee president Stanislav Pozdnjakov avaldas heameelt, et lõpuks on nende sportlastel olema täiskomplektne identiteet. «Kujundatud on spordirõivad ja meie sportlased on üheselt ära tuntavad. Nüüd on selgunud ka muusikaline lahendus, milleks on meloodia, millega austatakse Venemaa olümpiasportlaseid Tokyos ja Pekingis,» ütles Pozdnjakov.