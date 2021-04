Olümpiavõitja kiitis ROKi keeldu sportlastel BLMi toetada

«Mul on kindel mõte ROKi otsuse kohta takistada Tokyo olümpiamängudel BLM-liikumise toetamine: see on kõik olümpiahartas kirjas. Seal seisab, et sportlased on olümpiamängudel osalemisega nõus, et nad ei diskrimineeri kedagi soo, rahvuse või rassi tõttu. See tähendab, et kui sportlased olümpiamängudele tulevad, siis nad nõustuvad sellega automaatselt ja ei pea rohkem midagi tegema,» sõnas ta Sport24-le.