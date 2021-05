Väga pettunud spordijuhi sõnul pole Venemaal olümpial kohta

«Usun, et paljud sportlased ootavad meilt eeskuju dopinguvastases võistluses, eriti kui tegu on Venemaaga. Läbipaistvus on Venemaa föderatsiooniga seoses võtmetähtsusega. Kui rääkisime WADAga (Maailma Antidopinguagentuur) eelmisel nädalal, siis rõhutasin, et ROK (Rahvusvaheline Olümpiakomitee) ei tohiks teha otsuseid dopinguvastases võitluses,» rääkis Treacy RTE-le.

«On selge, et ROK tahab, et Venemaa võtaks osa olümpiamängudest,» lisas ta.

«WADA vajab rohkem läbipaistvust. Tahame, et see organisatsioon oleks tugev. Aga see on väga keeruline, sest pool selle rahastusest tuleb ROKilt ja teine pool valitsustelt. See tähendab, et nad on sunnitud vaatama mõlemas suunas. Mina arvan, et nendes asjades kompromissi ei tohi olla. Tuleb hoida vaid ühte kurssi,» seletas iirlane.