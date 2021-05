«Alati on hea kui väikesele Eesti rahvale tuleb olümpiamängudelt ükskõik milline medal. Ja ükskõik milline medal on väga suur saavutus,» sõnas pärast olümpiavõitu Kanter.

«Kõik rääkisid minu kullast ja selge see, et pingeid see tekitas,» lisas Kanter, kelle olümpiakuld on seni viimane, mille eestlased olümpiamängudelt võitnud.