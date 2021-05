Eesti Olümpiakomitee asepresident Erich Teigamägi peab seda väga suureks sammuks teel turvalise suurvõistluse poole. Ta selgitas, et esimene taotlus sai negatiivse vastuse, sest riigis valitses keeruline olukord. Nüüd on hoopis teine seis.

«Kui ikka riigis on keeruline olukord ja tervishoiusüsteem väga suure surve all, siis polnudki mõistlik meie taotlust rahuldada. Tippsportlaste vaktsineerimise tõttu jäänuks mõned inimesed hädavajaliku annuseta ning sellist vastutust pole teiste inimeste arvelt mõtet võtta,» tõdes Teigamägi. «Samuti polnud riik kindel vaktsiinitarnetes.»

Et tippsportlaste immuniseerimisega alustatakse kõigest kaks ja pool kuud enne olümpiamänge, EOK asepresidenti ei häiri. Ta märkis, et eestlased on isegi heas seisus, sest paljudes riikides pole vaktsineerimine nõnda edukalt kulgenud ja Tokyosse sõidab sportlasi, kes jäävad vaktsiinist sootuks ilma.