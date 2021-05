Umbes 70 miljonit jaapanlast on Tokyo OMi vastu

Jaapani väljaanne The Yomiuri Shimbun tegi 7.-9. maini uuringu, millest selgus, et 59 protsenti jaapanlastest on Tokyo olümpiamängude vastu. See teeb umbes 70 miljonit jaapanlast.

Lisaks selgub, et enamik nendest, kes on suurvõistluse toimumise poolt, ei soovi näha seal pealtvaatajaid. 16 protsenti inimestest rõhutas omakorda, et publiku arvu peaks piirama.

Kusjuures kõige suurem vastuseis olümpiamängudele on just nendes piirkondades, kus need toimuvad. Nende piirkondade elanikest on lausa 64 protsenti OMi toimumise vastu, samas ülejäänud Jaapanis on see näitaja 57 protsenti. Tokyo elanikest ei toeta OMi toimumist 61 protsenti.