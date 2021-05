SÄRAV OLÜMPIAHETK ⟩ Kuidas Viljar Loor kroonis oma hämmastavalt eduka karjääri olümpiakullaga

Viljar Loor on Eesti läbi aegade üks paremaid spordimehi, kes tegi võrkpalliplatsil suuri tegusid ja tema karjäär oli muljet avaldavalt edukas. Loor võitis oma karjääri jooksul kõik, mis võita andis; ta tuli tolleaegses NSVL koondises kahekordseks maailmameistriks, kahekordseks maailma karikavõitjaks, viiekordseks Euroopa meistriks ja võitis kõige krooniks Moskva olümpiakulla aastal 1980.

Moskva olümpiafinaalis Bulgaaria vastu, mille NSVL võitis 3:1, tegi viimaseks jäänud geimis otsustava pallingu just eestlane Viljar Loor.

«Kaks viimast geimi finaalis olid väga tasavägised ja see kruttis närvid viimseni üles,» meenutas hiljem olümpiavõitja Loor, «just see viimane pall, võidumoment, see oli minu jaoks kindlalt kõige vapustavam, meeldivam, tugevam ja emotsionaalsem hetk.»