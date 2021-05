«Ühinen nende riikidega, kes on samuti esitanud plaani korraldada diplomaatilist boikotti Pekingi taliolümpia vastu. Me ei tohiks austada Hiina valitsuse samme ja inimõiguste vastu eksimist,» selgitas Pelosi, kes soovis julgustada sääraseks sammuks ka teisi suurriike.

Hiina saatkonna esindaja USAs - Liu Pengyu vastas Esindajatekoja spiikri avaldusele sotsiaalmeedias. Ta nimetab Pelosi säärast avaldust juba eos läbikukkunuks ja usub, et rahvusvaheline spordikogukond eirab seda täielikult.

«Ma mõtlen vahel, kuidas mõni USA poliitik saab arvata, et tal on olemas n-ö moraalne autoriteet. Inimõiguste küsimuses pole neil väga paslik kõneleda, kuna neil on ka endil palju probleeme. Samuti peaks olümpiamängud ja poliitika üksteisest lahku jääma,» selgitas Pengyu.