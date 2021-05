USA kustutas tulekahju: meie sportlased lähevad kindlasti Tokyosse

«Me saime USA valitsuselt põhjenduse reisimise vältimise kohta. Samuti kinnitati, et see ei mõjuta kuidagi USA olümpiakoondise osalemist Tokyo olümpiamängudel. Nende sportlased tulevad kindlasti kohale,» sõnas selgitas Jaapani välisminister Toshimitsu Motegi.

USA välisministeerium kehtestas CNNi teatel Jaapani kohta kõrgeima hoiatuse, mis tähendab tungivat soovitust reisimist vältida. Sellele andis põhjuse mõistagi koroonaviirus, mis on Jaapanis selgelt kasvutrendis.

Samuti pole väga hästi edenenud Jaapanis vaktsineerimine, sest doosi on saanud ainult kaks protsenti elanikkonnast. Takistuseks on nii arstide kui ka süstalde nappus. USAs on vaktsineerimisnäitaja aga juba 50 protsenti.