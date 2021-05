Instituudi esindaja Takahide Kiuchi lisas, et isegi, kui olümpia jäetakse ära, on majandusele tekitatud kahju väiksem võrreldes uue eriolukorraga, mis võib tulla, kui olümpia võõrustamine põhjustab järgmise koroonanakatumise kasvu.

Viimase paari nädala jooksul on mitmed organisatsioonid andnud teada, et Tokyo mängud tuleks ära jätta. Üks neist on spordipeo ametlik meediapartner, ajaleht Asahi Shimbun. «Palume peaministril Yoshihide Sugul olukorda objektiivselt hinnata ja mängud tühistada. Oleme kaugel olukorrast, kus kõik saavad olla kindlad, et nad jäävad terveks,» kirjutas väljaanne.