The Japan Timesiga vestelnud kanadalane märkis, et tänavu oktoobris on tõusva päikese maal kavas üldvalimised. «Mõned olümpia tühistamise avaldused võivad olla osa poliitilisest mängust, et populaarsust võita,» ütles Pound.

Ta jätkas: «Kui jaapanlased midagi ette võtavad, on nad väga organiseeritud ja efektiivsed. Mingil kombel pole nad loonud koroonavaktsiini ja ma ei tea, mille taga see seisab. Mind ajab segadusse ka nende eriolukord. On eriolukord, aga kõik restoranid ja baarid on avatud.»

Poundi sõnul pole selles midagi haruldast, et inimesed kardavad olümpiat. «1984. aastal Los Angeleses olid erinevad spekulatsioonid, kui palju sportlasi sudu tõttu sureb. 2016. aasta Rio olümpia ajal räägiti Zika viirusest, kuigi selle viiruse levikuks oli vale aeg ja koht. Siiski võtsid kõik seda tõsiselt.

Jaapani valitsus ja tervishoiu eest vastutavad ametivõimud on pidevas suhtluses ning teadusel põhinev järeldus on, et Tokyo olümpiat on võimalik korraldada suure riskita. Toetan olümpiat, kui esile ei tõuse just tohutu seninägematu olukord.»

Jaapani meedia kirjutab, et valitsus kavatseb riigi üheksas piirkonnas pikendada eriolukorda 20. juunini ning seda ka Tokyos. Olümpia osas on aga öeldud, et ainuüksi eriolukord ei jäta spordipidu ära.