ROK ei vastuta surmade eest, mille on tinginud koroona ja kuum ilm

Yahoo Sports poolt avaldatud lepingust tuli kõige põletavama faktina välja, et sportlased peavad oma allkirjaga kinnitama, et on teadlikud riskidest, mis võivad lõppeda surmaga.

ROKi ametnikud ajavad aga jonni edasi ning viitavad, et sellised lepingud on saanud standardiks paljudel suurüritustel. ROKi president Thomas Bach on varasemalt kinnitanud, et Tokyo OM saab olema kõigile ohutu. Mõnedele sportlasele on aga ilmsiks tulnud lepingu valguses jäänud mulje, et Bachi sõnum ohututest mängudest ei pea paika.