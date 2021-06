Olümpiamängude juht: Tokyo mängud toimuvad 100 protsenti

Koroonanumbrid Tokyos ja veel kolmes suures Jaapani piirkonnas kasvavad. Mängude ärajätmise juttudega spekuleerivad need, kes pole otsustajate seas. Terviseeksperdid ja avalik arvamus (kuni 70 protsenti küsitlustele vastanutest) on mängude vastu.

Sellest kõigest hoolimata kinnitas Hashimoto BBC kaudu, et olümpiamängud toimuvad: «Usun, et olümpia toimumise tõenäosus on 100%, küsimus on lihtsalt selles kuidas korraldada võimalikult ohutuid mänge»