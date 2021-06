Trinidadi ja Tobago odaviskaja olümpiavõit 2012. aastal oli paras üllatus, sest kvalifikatsioonis ei õnnestunud tal täita isegi normi (81.75). Et normitäitjaid oli vähe, pääses ta ikkagi finaali, kus tema odakaare pikkuseks mõõdeti 84.58. Sellest piisas, et tõusta Antti Ruuskaneni (84.12) ja Vítězslav Veselý (83.34) kõrval poodiumi kõrgeimale astmele.

«Maailmameistrivõistluste ajal olen alati vigastatud olnud. Alati. Nii läks 2013., 2015., 2017. ja 2019. aastal. Ma ei tea, miks see juhtub,» lausus Walcott, kelle parim tulemus MMilt on 2017. aastal saavutatud seitsmes koht.

Tema pikim odakaar on sel hooajal olnud 82.75, ent see jääb kaugele tema isiklikust tippmargist 90.16. «Pean pärast pikka pausi kiiruse üles saama. Minu võistlusvorm pole parim, kuid üldiselt on seis hea,» sõnas ta.

Olümpiamängudel on tema esimene eesmärk täita kvalifikatsiooninorm 85 meetrit. «Tahan lihtsalt Tokyosse minna, kaugele visata ja lõbutseda. Siis tuleb ka medal Mul on olümpiaga hea ajalugu,» tõdes Walcott.

Olümpia suurfavoriit on aga sakslane Johannes Vetter. Walcott usub, et sakslane on võimeline maailmarekordiks. «Ta vajab vaid ühte viset. Mõned tema 94-meetrised visked pole olnud tehniliselt parimad. Kui ta need asjad korda saab, võib ta visata üle 100 meetri. Loodetavasti ei juhtu seda olümpial,» sõnas ta naerdes.