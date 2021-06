Põhja-Korea jääbki olümpiamängudest eemale

Juba aprillis teatas Põhja-Korea olümpiakomitee, et seoses koroonapandeemiaga jätavad nende sportlased olümpiamängud vahele. ROK vastas toona, et nemad pole Põhja-Korealt veel ühtegi ametlikku dokumenti olümpiast loobumisest saanud.

Kuigi ROK püüdis viimased kaks kuud Põhja-Korea olümpiakomiteega läbi rääkida, ei suutnud viimane anda ühtset ja selget vastust olümpial osalemise kohta. Nüüd on aga kindel, et esimest korda pärast 1988. aasta Seouli mänge ei võistle olümpial Põhja-Korea sportlasi.

«Tahtsime, et olümpiast võtaks osa 206 riiki. Paraku pidime ühel hetkel tegema otsuse. Jagame Põhja-Korea rahvuslikud olümpiakohad teistele sportlastele,» sõnas ROKi solidaarsusprogrammi juht James Macleod.

Alates 1972. aastast on Põhja-Korea võitnud suveolümpiamängudelt 54 medalit, millest 16 on kuldsed. Kõige rohkem medaleid on Põhja-Koreale toonud tõstjad (17), kellele järgnevad maadlejad (10), poksijad (8) ja judokad (8).