Olümpial ei pääse GPS-jälgimisest ka sportlased

Olümpia alguseni on jäänud veidi üle kuue nädala ning Tokyo jääb Covid-19 juhtumite tõusu ajal erakorralisse seisukorda. Muto ütles, et oleks väga kahetsusväärne, kui mõnede riikide sportlased, kus levib koroonaviiruse Delta variant, ei saaks osaleda.

Jaapanis on viimastel nädalatel tugevdatud piirikontrolli, kuid kinnitatud on, et see ei mõjuta mängudega seoses riiki saabuvaid inimesi.