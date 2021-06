Särav olümpiahetk ⟩ Indrek Pertelsoni kaks pronksi

Vahetult pärast viimast võidetud kohtumist Ateenas tunnistas Pertelson, et on õnnelik judokas. «Muidugi olen õnnelik judokas ja see on fakt, usun, et kõik medaliomanikud tulid siia kullamõtetega või vähemalt finaalimõtetega,» sõnas kahekordne olümpiapronks. «Võtta ikkagi olümpiamängudelt nelja aastase vahega pronksmedal ja sellega on veel selline rõõm, et selle viimase matši sa võidad, see on super tunne, mida tasub proovida.»