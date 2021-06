Jaapan korraldab igal juhul teistmoodi olümpiamängud. Aga millised?

Jaapani valitsus ja olümpia korralduskomitee on öelnud, et ei nõua mängudele tulijate vaktsineerimist, kuid ROK julgustab sportlasi siiski kaitsepookima. Selleks sõlmisid ROK ja ravimitootja Pfizer-BioNTech riikide olümpiakomiteedega ka vastavad lepingud. Eestis said paljud sportlased vaktsineeritud juba enne leppe sõlmimist.

Sportlane vaktsiini saamas. FOTO: Aaron Favila/AP/Scanpix

Eesti marsib metsarõivais Eesti olümpiakoondise ametlik rõivapartner on Monton, kelle Tokyo 2020 kollektsioon «Helisev mets» on inspireeritud metsamotiivist. «Nii Eestis kui ka Jaapanis oli sajandeid iseloomulik usk elavasse loodusesse. Sealt ka oluline seos tänavuste olümpiamängudega. Ühtlasi tahame kollektsiooniga anda toetava tõuke meie parimatele sportlastele ja väljendada meie uhkust nende üle,» lausus disainer Triin Kaiv. Metsamotiivist inspireeritud kollektsioon on tähenduslik ka sportlastele. Kuna maadleja Epp Mäe on maal üles kasvanud, siis on mets talle alati hingelähedane olnud. «Isa õpetas meid juba väiksest peale metsa väärtustama ning hindama selles peituvaid aardeid. Ka tänasel päeval leian tihiti tee sinna, sest tean, et mets ootab mind alati,» räägib Mäe. Kollektsiooni esemetel on kujutatud Eesti loodusfotograafi Sven Začeki rabafotot, mis on stiilselt sobitatud Eesti rahvusvärvidega. Seetõttu sobib kollektsioon kandmiseks nii olümpiakülas kui ka kodumaal soojematel suvepäevadel. Soliidsesse kollektsiooni kuuluvad sinised lühikesed püksid naistele ja meestele. Omapära annavad rabapildiga särgid, unisex pusa ning elegantne kleit. «Monton on meie olümpialaste ametlikuks toetaja olnud juba 17 aastat. Nende valmistatud rõivad on alati olnud hea visiitkaart Eestile, rõhutades seekord eestlase maa- ja metsalähedust eriti silmapaistval moel,» lisab EOK president Urmas Sõõrumaa. Suurtel spordisündmustel on olnud moemaja rõivad esindatud alates Ateena olümpiamängudest. Epp Mäe ja Magnus Kirt Tokyo olümpiarõivastes. FOTO: Risto Ring

«Mitmed sportlased on koroonaviiruse läbi põdenud, vaktsiinikuur on juuli alguseks läbitud suurel jaol koondisest,» kinnitas Raju. Mis puutub olümpiaeelsetesse testidesse, siis sõlmis EOK detsembris SYNLABiga koostööleppe, mille järgi on Team Estoniasse kuuluval umbes 450 sportlasel võimalik teha koroonaviiruse SARS‑CoV‑2 teste SYNLABi testipunktides üle Eesti. Et Team Estoniasse kuulub ka palju olümpiakoondislasi, siis saavad nemadki enne Jaapanisse minekut testida end just SYNLABis.

Juuni alguse seisuga on Eesti koondises 30 sportlast. Eestlased on esindatud vähemalt kümnel spordialal: kergejõustikus, purjetamises, maadluses, jalgrattasõidus, vehklemises, ujumises, sulgpallis, triatlonis, vibulaskmises ja tennises. Raju sõnul ei ole ükski sportlastest koroonaviirusele viidates olümpial võistlemisest loobunud, vastupidi, kõik keskenduvad sajaprotsendiliselt.

Tokyo olümpiamängude korralduskomitee on avaldanud lootust, et mängud aitavad pandeemiast räsitud maailmal taasühineda ning rõõmu tunda. Jaapan on juba kulutanud 721 miljardit jeeni, kuid kardetavasti on olümpiamängude turvalisele läbiviimisele kuluv summa veelgi suurem.

