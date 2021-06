FOTO: HORSTMUELLER GmbH via www.imago-images.de/Scanpix

1964. aasta Tokyo mängudel osales ka legendaarne USA raskekaalu poksija Joe Frazier (kõige paremal), kes krooniti olümpiavõitjaks. FOTO: HORSTMUELLER GmbH via www.imago-images.de/Scanpix

Esmapilgul tundub, et Tokyo on läbi aegade kõige õnnetum olümpialinn, sest kolmest katsest ainult ühel on mängud seal õnnestunud, kirjutab Eesti Olümpiakomitee (EOK) ajakirjas Liikumine ja Sport spordihuviline Hannes Rumm.