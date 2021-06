Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa märkis võistlusvormi esitlusel, et koostöö Nike’iga on toiminud juba 2007. aastast ning EOK väärtustab seda kõrgelt. «Nike’i tööd iseloomustavad innovaatilised lahendused ning Nike töötajate inimlikkus ja vastutulelikkus. Mul on väga hea meel, et meie keskel on head ja andekad inimesed, kes selle kollektsiooni ellu tõid,» ütles Sõõrumaa.