Eesti vibusportlastel avaneb Tokyo olümpiale pääsemiseks viimane võimalus

Naiste arvestuses võistlevad Pariisis Laura Nurmsalu, Reena Pärnat ja Triinu Lilienthal ning naiskondlikult on Eestil seega võimalik olümpiakoha püüdmine. Naiskondlikus vaates jäädi 2016.aastal napilt ilma olümpaikohast ning toonasest tiimist on ka sel korral olümpakohta püüdmas Laura Nurmsalu ja Reena Pärnat. Triinu Lilienthal on naiskonnas esimest korda, kuid Lilienthalil on ette näidata 2020 Juuniorite MM 8. koht- seega on tegemist lootustandva naiskonnaga, kirjutab Eesti vibuliit oma pressiteates.