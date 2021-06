Tegevsportlasena maailma kõige populaarsemaks kergejõustiklaseks peetud Bolt oli elu parimas vormis 2009. aasta maailmameistrivõistlustel Berliinis, mil ta jooksis nii 100 kui ka 200 meetri maailmarekordid. Tänase päevani on need püsinud. 100 m rekordiks on 9.58 sekundit ja poole pikemal distantsil 19.19.

«Olen kindel, et need rekordid jäävad purustamata,» sõnas Bolt. «Ma ei ütle, et seda ei pruugi juhtuda. Samas ma ei arva, et praegused sportlased oleksid nõnda kõrgel tasemel sääraste tulemusteni küündida. Samas vaatame, mis juhtub.»