Tokyo olümpia üks kullapretendente andis positiivse dopinguproovi

Uudisteagentuur Reuters kirjutab, et katsevõistlusel neljandaks tulnud ehk esimesena Tokyo olümpia ukse taha jäänud Jenna Pradinile on juba öeldud, et ta oleks valmis Jaapanisse lendama.

See, milline karistus ameeriklannale võib järgneda, on veel lahtine. Nimelt ei kuulu kanep Maailma Antidopingu (WADA) koodeksi järgi automaatselt keelatud ainete nimistusse, vaid selle puhul mängib rolli asjaolu, kas seda tarvitati võistlusväliselt või mitte.

«Kanepi tarvitamine pole rikkumine, kui seda tehakse võistlusväliselt ja see ei paranda sportlase sooritusvõimet,» on Eesti Antidopingu juhatuse liige Henn Vallimäe Postimehele varem selgitanud .

«Siis tuleb sportlasel hakata tõestama, kas tegemist oli võistlussisese või -välise tarvitamisega. Kui ka siis suudetakse tõendada, et kanepit tarvitati võistlusväliselt ja see polnud seotud tulemuste parandamisega, siis on karistus kolm kuud. Kui aga sportlane on nõus läbima võõrutusprogrammi, mille mahu määrab kohalik antidoping, võidakse karistust vähendada kuu aja peale,» selgitas Vallimäe.