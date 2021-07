Nüüd seletas sprinter, miks ta üldse kanepit tarvitas. Väidetavalt on selle taga tema ema surm, mis viis noore sportlase emotsionaalselt keerulisse seisu ja seetöttu pöördus ta selle poole.

«Ma ei tule siia vabandama või empaatiat otsima, aga kuulda oma ema surmast sellises olukorras... see mõjutas mind väga palju. Tegu oli minu jaoks keerulise teemaga,» sõnas ta Today-le antud intervjuus.

Richardson võtab olukorra eest täieliku vastutuse ja lubas, et parandab ennast ning mõistis, et on fänne alt vedanud.