Kuigi Eesti Olümpiakomitee kinnitas Tokyosse mineva koondise, siis laupäeva õhtul sai algselt 33-nimeline nimekiri ühe sportlase võrra täiendust. Allikvee on 200 meetri rinnuliujumises ajaga 2.10,63 Eesi rekordi omanik, kuid olümpiale viis ta kaks suve tagasi Lõuna-Koreas toimunud MMil ujutud 2.10,66. Tokyo olümpia A-normiks oli 2.10,35 ja seda Allikveel täita ei õnnestunud.

Ujuja tunnistas Postimehele antud intervjuus, et lootis rõõmusõnumit kuulda juba paar päeva varem. «Tegelikult ma ootasin kutset esimesel või teisel juulil ja oli lootust, et see tuleb. Kui reede õhtuks polnud seda tulnud, siis mõtlesin, et nüüd tuleb nädalavahetus vahele ja seal ei tule. Esamspäeval pidi nimekiri juba lukku minema, aga õnneks tuli laupäeval ootamatult teade,» tunnistas olümpiale pääsemise üle arusaadavalt rõõmus olnud ujuja.

Kuna olümpiale pääs ei tulnud ootamatult, siis on suvise suurvõistluse ümber ehitatud ka treeningkava. «Juunis olin Slovakkias treeninglaagris. Tegingi trenni selle eesmärgiga, et tuleb kutse ja tuligi. Trenni on tehtud ja nüüd teen edasi. Lisaks tulevad vahele Eesti lühirajaujumise meistrivõistlused (13.-15. juulini - C.K.), kus ma kavatsen mõnel alal kaasa teha, et oleks hea võistluspingutus [enne olümpiat]. Usun, et see tuleb ainult kasuks,» rääkis Allikvee.

Kuigi möödunud hooaeg on olnud tema jaoks keeruline, siis olümpiale läheb Allikvee tegema elu parimat tulemust. «Hooaja keskel ujusin väga häid tulemusi ja need andsid suure lootuse teha EMil oma parim tulemus, aga see läks aia taha. Nüüd tuleb olümpiatsükli kõige tähtsamal võistlusel ennast kokku võtta ja elu parim tulemus teha. See võiks olümpial ka päris hea koha anda. Elu parimat tulemust tuleb näidata õigel ajal ja õiges kohas,» sõnas ujuja, kes arvulist eesmärki hetkel välja ei tahtnud öelda.