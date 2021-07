Doncicil on MVP-auhinnast kama kaks, teda huvitab vaid olümpia

«Meil ei olnud mänguks valmistumisel just eriti aega, aga nägime oma eesmärgi nimel palju vaeva. Meeskonnal oli imeline atmosfäär, me kõik andsime väljakul endast parima ja saime olümpiapileti kätte,» sõnas kolmikduubli teinud sloveenide tähtmängija pärast mängu pressikonverentsil.

Turniiri parima mängija auhinna kohta sõnas Doncic: «Mulle ei lähe MVP auhind absoluutselt korda, mis loeb, on see, et meie korvpallikoondis jõudis esimest korda olümpiamängudele.

See on iga lapse unistus ja ka mina ei olnud mingi erand. Meie kõigi unistus täitus, võitlesime selle nimel palju ja väärime oma kohta olümpial.»

«Siinne õhkkond on ideaalne. Oleme mängijatega üks pere nii väljakul kui ka väljaspool seda. Meil on imelised mängijad. See kõik on lihtsalt fantastiline,» kõlas joovastuses Dallas Mavericsi mängumehe lõppakord.