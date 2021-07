Soome olümpiakomitee seadis Tokyo mängudeks ebarealistliku eesmärgi

«Meie eesmärk on tali- ja suveolümpialt võita kokku kümme medalit. Pyeongchangis võitsime kuus medalit, seega on nüüd eesmärk võita neli,» lausus Lehtimäki Iltalehtile.

Sellise eesmärgi seadis Soome olümpiakomitee oma sportlastele viis aastat tagasi. Lehtimäki tunnistas, et selle täitmine kuigi realistlik ei tundu. «Iga täie mõistuse juures olev inimene saab aru, et kuigi neli medalit on eesmärk, ei tundu see praegu väga realistlik. Kui eesmärk aga täitub, siis oleks see tohutu kordaminek,» lausus ta.