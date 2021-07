Sestap teadis ta, et jääb kindlasti eemale nii 100 kui ka 200 meetri jooksust, kuid nüüd nimetas USA ka oma teateneliku 4x100 meetri distantsiks, kus pole aga mainitud Richardsoni nime.

«Ma ei tule siia vabandama või empaatiat otsima, aga kuulda oma ema surmast sellises olukorras... see mõjutas mind väga palju. Tegu oli minu jaoks keerulise teemaga,» sõnas ta Today-le antud intervjuus.

Richardson võtab olukorra eest täieliku vastutuse ja lubas, et parandab ennast ning mõistis, et on fänne alt vedanud.