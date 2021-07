Tulemustega saab tutvuda 16. juulil Kanal 2 saates «20 säravat olümpiahetke», mis algab kell 20. Olgu öeldud, et kahe esimese hetke vahel käis üsna tihe rebimine ning need olid konkurentidest selgelt ees.

Kõikide säravate olümpiamomentidega saab tutvuda SIIN. Välja on valitud mitmed medalivõidud ning ka muudpidi end igaveseks spordifolkloori kinnistanud hetked. No kes ei teaks vehkleja Kaido Kaaberma legendaarset lauset, et neljas koht on jama?