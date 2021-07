Naomi Osaka: tahan inspireerida tüdrukuid, keda peetakse liiga imelikuks

Prantsusmaa lahtiste eel teatas Osaka, et kavatseb oma vaimse tervise nimel vältida slämmiturniiri pressikonverentse. Tema avaldus tekitas palju poleemikat, kuid Osaka pidas oma sõnast kinni. Turniiri teise ringi eel teatas ta aga ootamatult, et jätab võistlemise pooleli.

«Inimesed võivad arvata, et olen vaikne. Et ma pole nagu kõik teised. Nad arvavad, et ma ei ole selline, nagu õige olümpiasportlane peaks olema. Minu saatus on kinnitanud, et inimesed peaksid maailma vaatama laiemalt. Tahan inspireerida tüdrukuid, keda peetakse liiga imelikuks, vaikseks ja kõigist teistest erinevaks. Jah, me ei vasta teiste ootustele, aga olgu siis nii!» lausus Osaka.