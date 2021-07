11 päeva pärast avatakse Tokyos aasta võrra edasi lükatud XXXII suveolümpiamängud. Selle teadvustamiseks alustab Eesti Olümpiakomitee 12. juulil TOKYO 2020 kampaaniaga, kus Eesti sportlasi on kujutatud animekangelastena. Kampaaniat saab näha JCDecaux välireklaami pindadel üle Eesti kuni 8. augustini.

Mauno Meesiti sõnul välistavad jaapani stiilile omased elemendid inimese väga äratuntavalt kujutamise ja eestlasele omased näojooned ning esiti ei olnud ta kindel, kas Eesti sportlasi võiks nii üldse kujutada. «Esiti ei leidnud me Eestist ega isegi Euroopast illustraatorit, kes valdaks meisterlikult nii animestiili kui portreede joonistamist. Jaapani professionaalid jällegi ei jaga tavaliselt töid meile tuttavates veebikeskkondades või puuduvad tööde juures kontaktandmed. Kui lõpuks Twitteri teel MONQ-iga kontakti sain ja esimest proovikavandit nägime, oli selge, et idee teostamine on siiski võimalik ja olime leidnud selleks täpselt õige inimese.