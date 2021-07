Sotsiaalmeedias sõna võtnud 27-aastane ukrainlane avaldas, et tema kehast leiti meldooniumit. See sai kuulsaks tänu tennisestaar Maria Šarapovale, kes jäi sellega vahele 2016. aastal.

Meldoonium on Lätis välja töötatud südameravim, mille leiutaja Ivars Kalvinš leiab, et tegemist pole dopinguga. «See lubab kehal taluda suuremat füüsilist koormust, kuid keha kasutab samal ajal siiski vaid oma reserve. Seega pole tegemist dopinguga,» väitis Kalvinš 2009. aastal. Toona ei olnudki, kuid alates 2016. aastast on sportlaste jaoks tegemist keelatud ainega.

Vernjajev sõnas, et talle määrati nelja aasta pikkune võistluskeeld, mille alguseks loetakse eelmise aasta novembrit. «Kõige tähtsam küsimus on, kuidas sai illegaalne ravim minu kehasse? Miks juhtus see ajal, kui tõsiseid rahvusvahelisi võistlusi polnud ning treeningukoormused olid kerged?