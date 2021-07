Tokyosse saabunud olümpiasportlane andis positiivse koroonaproovi

Portaali InsideTheGames teatel võib positiivne koroonaproov kergelt nurjata sportlaste olümpiastardi, kui see jääb 14-päevase karantiiniaja sisse. Täna positiivse testi andnud inimeste karantiiniperiood lõpeb alles 29. juulil, mil võistlused toimuvad juba üheksandat päeva (esimesed võistlused peetakse 21. juulil, kaks päeva enne avatseremooniat).

Varem olid positiivse proovi andnud kaks Uganda, üks Iisraeli ja üks Serbia sportlane. Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on märkinud, et tegemist on väga väikese nakatunute suhtarvuga, sest perioodil 1.-13. juulini saabus mängudega seoses Tokyosse 8000 inimest.