BLOGI JA GALERII ⟩ Sõudjad jäid esimesena A-finaalist välja, edasipääsu püütakse lohutussõidus

Enne võistlust:

Meie kvartett Tõnu Endrekson, Allar Raja, Kaspar Taimsoo ja Jüri-Mikk Udam pääses Tokyosse tänu sel kevadel sõidetud valikregati võidule. Tokyos lähevad eestlased veele teises eelsõidus koos Poola, Itaalia, Norra ja Saksamaaga. Sõit algab kell 05.40, distants on 2000 m.

Kavas on kaks eelsõitu ning mõlemast sõidust pääsevad otse A-finaali kaks paremat. Kes esimese kahe hulka ei tule, läheb lohutussõitu, kus selguvad kaks viimast A-finalisti.

Paarisaeruline neljapaat on Eesti üks võimalik medaliala. «Spordis ei saa midagi garanteerida. Jah, fakt on see, et meie hooaeg on läinud väga hästi. Teenisime EMilt (pronks)medali, võitsime kvalifikatsiooni ja MK-etapi. Teame isegi, et sammud on head, aga olümpial juhtub teinekord, et kaardipakk visatakse keset lauda laiali ja vaadatakse, mis peale jääb. Mis lõpuks saab, näitab juba protokoll,» vastas Taimsoo küsimusele, kas sõudjad tunnetavad medalisurvet.

«Oleme kõikide (eelsõidu konkurentidega) võistelnud. Meie sõidus on vähe tuttavam seltskond. Küll aga me ei tea, kuidas keegi on võrreldes eelmise MK-etapiga arenenud. Seda on huvitav näha, kuidas jõuvahekorrad tuginevad,» rääkis Udam.