Eesti delegatsiooni lippu kannavad avatseremoonial sõudja Tõnu Endrekson ja ratsutaja Dina Ellermann. «Eks see on suur au. Lähen üldse esimest korda olümpia avamisele. Tavaliselt pole sinna jõudnud, sest järgmisel päeval on start,» lausus Endrekson, kellele on Tokyo mängud viiendaks olümpiaks.