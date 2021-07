TÄNA OTSEPILT JA -BLOGI ⟩ Kontaveit teeb olümpiadebüüdi tuttava ja tugeva konkurendi vastu

Enne mängu

Kontaveit rääkis neljapäevasel pressikonverentsil Tokyo koroonareeglitest, Jaapani tingimustega kohanemisest, eesmärkides ja muust.

Kuidas tunduvad Tokyo koroonapiirangud võrreldes näiteks rangete Austraalia lahtiste reeglitega?

Kaks nädalat pole pidanud toas istuma. Kindlasti on rohkem liikumisvabadust. Olümpiakülas tohib söömas käia ja toast niisama välja minna. Palju rohkem liikumisvõimalusi kui Austraalias.

Kas treeneririndel on mingeid uudiseid?

Hetkel mitte. Aga sellega tegeletakse kogu aeg.

Kuidas on ettevalmistus Tokyo olümpiaks sujunud?

Kodus sain väga hästi trenni teha, ilmad olid soojad. Sparrisin poistega. Väga head trennid olid. Tunnen end küllaltki hästi. Siin olen olnud kaks päeva. Vaikselt üritan harjuda ja rütmi sisse saada.

Kas aklimatiseerumisega on probleeme tekkinud?

Ega ma imeinimene pole. Kahe päevaga, kuuetunnise ajavahega päris 100 protsenti pole suutnud harjuda. Aga vaikselt läheb paremaks. Iga päevaga on tiba etem. Isegi kuumus on täitsa okei.

Wimbledonist möödub umbes kuu. Kuidas üldist vormi ja tervist hindate?

Tervis on korras. Üldiselt on kõik hästi. Olen saanud korralikult trenni teha, tiba pikemalt. See tuleb kindlasti kasuks, sest sel aastal on mitmeid pause sisse tulnud - haiguse või Austraalia karantiini tõttu. Nädalad, kus saan vaid trenni teha, on väga kasulikud.

Tennisistidele on ilmselt tähtsaim suure slämmi võit. Milliseid emotsioone tekitab olümpial mängimine?

See on natuke teistmoodi. Oma riigi esindamine on mulle kindlasti alati olnud väga südamelähedane. Olen alati suure hinge ja kirega mänginud ka FED Cupi ning muid kohtumisi Eesti eest. Alati eriline tunne. Tiba teistmoodi kui grand slam'id.

Kas olete endale olümpiaks seadnud mingid kindlad eesmärgid?

Üldiselt mulle ei meeldi endale kohustusi ja ebavajalikku pinget peale panna, et pean midagi tegema. Usun endasse ja võtan mäng-mängu kaupa, nagu mõistlik ongi. Arvan, et kõik on võimalik.

Oled varem Tokyos mänginud. Kuidas neid (kõvakattega) väljakuid hindad?

Väljakud on päris aeglased. Pall jääb tiba seisma. Ma ei mäleta, millised olid siin eelmised aastad, aga nad on kogu keskuses teinud suuri muutusi. Eeldan, et ka väljakud on täitsa uued.

Kuidas siin treenid? Kas Tarmo Tiits ka aitab?