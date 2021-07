HOMME OTSEÜLEKANNE ⟩ Puusta on pärast üheksandat sõitu 16. kohal

Pärast viit sõitu hoiab Ingrid Puusta 67 punktiga 15. kohta, kuid täna on kava veel ka kuues sõit.

Puusta hoiab üheksanda sõidu 118 punktiga 16. kohta. Esikohale on tõusnud britt Emma Wilson 22 silmaga. Tema järel tulevad hiinlanna Yunxiu Lu 23 ja prantslanna Charline Picon 25 punktiga.

Varem 2012. aastal Londonis ja 2016. aastal Rios purjelaual RS:X võistelnud Puusta lausus Eesti ajakirjanikele antud pressikonverentsil, et praegusega võrreldes oli Londoni mängudel närvikulu kindlasti suurem. «Praegu olen rahulikum, ma ei muretse pisiasjade pärast. Purjetamises on näiteks seoses varustusega palju nüansse, aga võtame seda rahulikult,» ütles ta.

Kohalike oludega on Puusta juba piisavalt hästi tuttav, sest ta on varem võistelnud Tokyos kolmel korral. «Näiteks eelolümpial oli siin väga suur laine. Võistluspaigaga tutvumine on tähtis. Nüüd tulles tekkis juba tuttav tunne, nõnda saab end vee peal mugavalt tunda,» rõhutas ta.