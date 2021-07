JÄRELVAADATAV ⟩ Sõidu võitnud Rammo jätkab olümpiaregatil 14. kohal

Just Laser-klassi purjetaja Karl-Martin Rammo oli see, kes kindlustas Eestile esimese Tokyo olümpiapileti. Kuigi Tokyo poole liikuv torm on löönud purjetajate esialgse ajakava sassi, pole meie mees lasknud ennast sellest häirida. Viiendas sõidus jättis Rammo kõik konkurendid seljataha ning hoiab kuue sõidu järel kokkuvõttes 14. kohta.