JÄRELVAADATAV ⟩ Zirk ja Jefimova suurüllatust ei valmistanud ega pääsenud olümpiafinaali

Jefimova jaoks oli tegemist üldse esimese stardiga olümpial ja nooruke ujuja tunnistas, et natuke tuli ka närv enne võistlust sisse. «Ma ei tea kuidas. Ma ei saa öelda, et väga suur närv tuli. Mõttes on ikka, et olen olümpia. See on nii suur võistlus, et suuremat ei saagi olla maailmas. Võib-olla see mõte jäi mulle pähe, siis tuli väike närv sisse,» põhjendas ta.