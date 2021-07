OTSEPILT ⟩ Hispaania lükkas poolaja lõpus Jaapani vastu sisse teise käigu

Võõrustaja Jaapan ei kuulu korvpalliturniiril soosikute hulka, ehkki neil on rivis kaks korralikul tasemel NBA meest. Aga see ei tähenda, nagu saaks konkurendid minna neid mütsiga lööma!

Hispaania on seevastu aga turniiri üks favoriite, kel on mõne eksperdi hinnangul kõige suurem tõenäosus alistada suursoosik USA. Koosseisus on heal tasemel mehi nii NBAst kui ka Euroopa tippliigadest.