JÄRELVAADATAV ⟩ Bermuda triatleet võitis riigi esimese olümpiakulla, Kivioja pidi võistluse pooleli jätma

Enne võistlust:

Tokyo trassi eripäraks on väga soojas vees ujumine, tehniline ja lauge rattarada ning tasasel trassil jooksurada. Kogu kompoti muudab sealjuures veel raskemaks kohapeal valitsev meeletu kuumus ja niiskus.

Rio olümpial 44. koha saanud Kivioja sõnas aga enne võistlust, et talle säärased olud enamasti liigseid probleeme ei valmista. «Olen alati Mehhikos, kus on sarnased tingimused, hästi võistelnud. Olen ka siinseteks tingimusteks spetsiaalselt valmistunud. Arvan, et see ei tohiks mulle olla probleem,» sõnas 28-aastane atleet.

Ta täpsustas: «Treenisin terve talve Portugalis, väga heades tingimustes. Sain treeningplaani 100-protsendiliselt täita. Spetsiaalselt olen valmistunud rattatreeningutega siseruumis, kus on temperatuur 35-38 kraadi ja kuni 80-protsendine õhuniiskus. Need treeningud on mu hästi ettevalmistanud.»

Eelmisel olümpial lõpetas Kivioja 44. kohal. Konkreetset eesmärki ta välja ei hõika, ent hinges pulbitseb kindlasti lootus oluliselt paremast resultaadist.